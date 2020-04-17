подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Мир
  • За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек
17 апреля 2020, пятница, 08:28 373
Мир 2020-04-17T08:28:11+03:00
Українські Новини
За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек

За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек

Елизавета Кесельман
Турция, Смертность от коронавируса, Коронавирус в Турции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

На днях, Турция неожиданно ввела комендантский час в связи с нарастающей ситуацией эпидемии коронавируса в стране. За последние сутки инфекцию COVID-19 обнаружили почти у 5 тысяч человек. Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в стране.

По состоянию на 16 апреля, количество новых инфицированных составляет 4801 человек.

Всего инфицированных в Турции превысило 74 тысячи. Кроме того, за сутки от инфекции умерли 125 человек.

15 апреля зафиксировано 115 смертей, 14 – 107 смертельных случаев.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксировали 11 марта. 

первую смерть от коронавируса в стране зафиксировали 18 марта. Погибшему было 89 лет. 

Также в Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки".

Тем временем, Турция ввела запрет на экспорт лимонов из-за COVID-19.

Ранее в Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Перед смертью она успела родить здорового ребенка. 

Также в Южной Корее коронавирус повторно обнаружили у 140 человек, выздоровевших ранее. 

 

 

Больше новостей о: Турция Смертность от коронавируса Коронавирус в Турции

Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза
Гривна укрепилась. Курс НБУ на длинные пасхальные выходные
Новости
США готовится к ослаблению карантина и ожидает возвращения коронавируса 09:25
Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps
На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей 08:57 Карта
С сегодняшнего дня Грузия запрещает передвижение на легковых автомобилях 08:52
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза 08:50 Карта
За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек 08:28
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
Освобожденные из плена украинцы пройдут обсервацию в восточном регионе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok