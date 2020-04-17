За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек

На днях, Турция неожиданно ввела комендантский час в связи с нарастающей ситуацией эпидемии коронавируса в стране. За последние сутки инфекцию COVID-19 обнаружили почти у 5 тысяч человек. Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в стране.

По состоянию на 16 апреля, количество новых инфицированных составляет 4801 человек.

Всего инфицированных в Турции превысило 74 тысячи. Кроме того, за сутки от инфекции умерли 125 человек.

15 апреля зафиксировано 115 смертей, 14 – 107 смертельных случаев.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксировали 11 марта.

первую смерть от коронавируса в стране зафиксировали 18 марта. Погибшему было 89 лет.

Также в Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки".

Тем временем, Турция ввела запрет на экспорт лимонов из-за COVID-19.

Ранее в Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Перед смертью она успела родить здорового ребенка.

Также в Южной Корее коронавирус повторно обнаружили у 140 человек, выздоровевших ранее.