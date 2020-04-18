Пасха-2020: лучшие поздравления в картинках

Уже завтра, 19 апреля, православные христиане отметят самый светлый и важнейший религиозный праздник в году - Пасху. Несмотря на то, что в этом году украинцы будут праздновать этот день дома, они смогут передать свои поздравления друзьям и родственникам с помощью картинок с Пасхой-2020, которые собрали Українські Новини.

После того, как вы собрали традиционную пасхальную корзину, сделали самые оригинальные крашенки и напекли пасок по вкуснейшим рецептам, можно сосредоточиться на выборе поздравлений своим близким.

Привітання з Великоднем-2020. Фото: maximum.fm

Картинка с Пасхой

Поздравления с Пасхой в картинках

Открытка с Пасхой-2020

Поздравление с Пасхой-2020

Пасха-2020 - картинки

Пожелания на Пасху в открытках

Великдень-2020, привітання. Фото: mаximum.fm

Картинки з Великоднем. Фото: mаximum.fm

Листівка з Великоднем. Фото: mаximum.fm

Христос Воскрес. Фото: mаximum.fm

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