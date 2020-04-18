подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
18 апреля 2020, суббота, 06:00 50
Жизнь 2020-04-18T06:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: лучшие поздравления в картинках

Пасха-2020: лучшие поздравления в картинках

Анна Рудык
Пасха, Поздравления, Поздравления в картинках, Пасха-2020
Пасха
Пасха

Уже завтра, 19 апреля, православные христиане отметят самый светлый и важнейший религиозный праздник в году - Пасху. Несмотря на то, что в этом году украинцы будут праздновать этот день дома, они смогут передать свои поздравления друзьям и родственникам с помощью картинок с Пасхой-2020, которые собрали Українські Новини.

После того, как вы собрали традиционную пасхальную корзину, сделали самые оригинальные крашенки и напекли пасок по вкуснейшим рецептам, можно сосредоточиться на выборе поздравлений своим близким.

Привітання з Великоднем-2020. Фото: maximum.fmПривітання з Великоднем-2020. Фото: maximum.fm

Картинка с ПасхойКартинка с Пасхой

Поздравления с Пасхой в картинкахПоздравления с Пасхой в картинках

Открытка с Пасхой-2020Открытка с Пасхой-2020

Поздравление с Пасхой-2020Поздравление с Пасхой-2020

Пасха-2020 - картинкиПасха-2020 - картинки

Пожелания на Пасху в открыткахПожелания на Пасху в открытках

Великдень-2020, привітання. Фото: mаximum.fmВеликдень-2020, привітання. Фото: mаximum.fm

Картинки з Великоднем. Фото: mаximum.fmКартинки з Великоднем. Фото: mаximum.fm

Листівка з Великоднем. Фото: mаximum.fmЛистівка з Великоднем. Фото: mаximum.fm

Христос Воскрес. Фото: mаximum.fmХристос Воскрес. Фото: mаximum.fm

Українські Новини писали, как отметить Пасху в карантинных условиях всей семьей.

Также мы рассказали о Пасхальных традициях и их значениях, а также о том, где можно бесплатно посмотреть фильмы и сериалы. 

Ранее мы писали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами.

Больше новостей о: Пасха Поздравления Поздравления в картинках Пасха-2020

Как выбрать качественные яйца к Пасхе. 6 правил...
Пасха и Вербное воскресенье. Поздравления в стихах...
Пасха-2020: красивые поздравления со светлым празд...
В Киеве допустили резкий рост количества заболевши...
В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса
У командующего Нацгвардией Балана подтвержден коронавирус
Новости
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,9 млрд. гривен 06:45
Экс-министр обороны Загороднюк за 4 дня марта получил 46 тыс. гривен 06:35 Документ
Украинцы впервые празднуют Пасху в условиях карантина: все запреты 06:15
Как и где узнать уровень радиации в Киеве онлайн 06:00
Арктический холод со штормовым ветром испортит погоду: прогноз на Пасху и длинные выходные 06:00 Карта
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху 05:45
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье подозревают в сговоре 19:43
больше новостей
Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты" 11:59
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ" 09:43
Рейтинг Труханова является самой крупной аферой в современной истории Одессы, – СМИ 18:44
Александр Левцун: Карантин, который изменил нашу жизнь 07:59 Мнение
больше новостей
Запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, — Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok