Фильмы и сериалы бесплатно: где смотреть

Длительный карантин не повод расстраиваться, а как раз идеальное время для того, что посмотреть или пересмотреть отличные фильмы. Какое-нибидь кино с неожиданной концовкой или отменный детектив. Українські Новини расскажут, где это можно сделать.

Платные

Megogo

Сервис, на котором фильмы доступны как бесплатно, так и платно. Можно подключить аккаунт на месяц за 1 гривну и смотреть фильмы с любого устройства.

Avi

Работает по тому же принципу, что и Megogo. На сайте доступны фильмы для бесплатного просмотра или же можно оформить пробную бесплатную подписку на месяц и смотреть все сериалы и фильмы.

Netflix

Если есть желание подтянуть английский и посмотреть любимые передачи на языке оригинала, то эта платформа подойдет идеально. Можно оформить бесплатную подписку на месяц и наслаждаться любимыми передачами. Если же будет мало, всегда можно оформить подписку на другую почту и продлить удовольствие еще на месяц.

More.tv

Помимо художественных, на сайте есть подборка документальных фильм в открытом доступе. Можно также оформить подписку и помимо фильмов также смотреть обычные телевизионные каналы.

Бесплатные

Filmix

База насчитывает 60 тыс. видео в украинском дубляже. Полнометражное кино и телесериалы, мультфильмы, трейлеры можно скачать или смотреть онлайн.

Kinogo

Портал с фильмами и сериалами, которые можно смотреть онлайн. На сайте есть сортировка по жанрам и темам. Ресурс публикует также анонсы премьер.

Kinokrad

В онлайн-кинотеатре в общий доступ выкладывают премьеры самых ожидаемых фильмов. К сожалению, не все они в хорошем качестве, но если ечть желание быстро посмотреть желаемый фильм, то сервис подойдет идеально.

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