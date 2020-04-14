Пасхальные символы: зачем окрашивать яйца и что означают их цвета

С начала Страстной недели начинается подготовка к наибольшему христианскому празднику в году – Пасхе. Одним из ее символов является окрашенное или расписанное яйцо разнообразными методами. О том, почему крашенки должны быть на праздничном столе и какой смысл таится в росписи яйца, расскажут Українські Новини.

В первую очередь яйцо обозначает жизнь и возрождение, поэтому неудивительно, что в день Воскресения Христова оно появляется в пасхальных корзинах. Однако этому есть и другое объяснение.

Так, существует придание о том, что святая Мария Магадалина в дар римскому императору преподнесла яйцо, возвестив: "Христос Воскрес!". Однако император не поверил, сравнив услышанную весть с тем, что не может кто-либо воскреснуть, как и белое яйцо не может стать красным. В то же мгновение произошло чудо – яйцо вмиг окрасилось в красный, оповещая Воскрешение Господне. После этого и появилась традиция окрашивать яйца в красный на Пасху.

При этом скорлупу приравнивают к гробу, в котором заточена жизнь. А красный цвет – кровь Христа, но также и символ царствования.

Поэтому стандартным цветом для окраски яиц является красный – несущий в себе радость жизни. Но практикуются ныне всевозможные цвета и техники окрашивания и росписи. В желтый цвет красят с мыслями о солнце и благополучии, зеленый означает природу и жизнь, синий – небо и здоровье.

Чтобы добавить на пасхальное яйцо пожелания на будущий год, стоит создать писанку, в которой каждый символ имеет обозначение. Часто используется солнце для долголетия, тепла и здоровья, дерево жизни символизирующее семью, кукушка как обозначение любви, различные обереги (петух или божья рука), листы как символ выносливости, религиозные кресты и цветочный орнамент.

С помощью крашенок и писанок можно не только отдать дань празднику, но и пожелать, попросить для всей своей семьи и самого себя нужных благ в величайший праздник – Пасху.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как создать красивые и оригинальные пасхальные яйца.

Кроме того, к праздничному столу уместным будет подать "королевскую" паску – пошаговые рецепты.