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11 апреля 2020, суббота, 06:00 90
Общество 2020-04-11T06:00:01+03:00
Українські Новини
Освящение пасок дома. В УГКЦ разъяснили, что следует сделать украинцам на Пасху

Освящение пасок дома. В УГКЦ разъяснили, что следует сделать украинцам на Пасху

Анна Рудык
Пасха, УГКЦ, Пасха-2020, карантин в Украине, освящение пасок
Паска. Фото: Smachno.ua
Паска. Фото: Smachno.ua

В 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн. Об этом Українським Новинам сообщили в информационном департаменте УГКЦ.

Так, сообщается, что во время трансляции пасхального богослужения украинцам следует взять святую воду и самостоятельно освятить паску, при этом слушая священную воду.

"Взять святую воду и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда освятить в храме", - подчеркнули в УГКЦ.

А в регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений.

Все литургии и богослужения в УГКЦ будут проводится онлайн, а исповедь и причастие после карантина.

Пасхальное богослужение в Киеве будет транслировать не только сайт УГКЦ, а также множество телеканалов, в частности, "Общественное", "5 канал", "Эспрессо".

Пасхальная служба начнется позже, чем в прошлом году, поскольку богослужение продиктовано изменением режима на онлайн.

Если в прошлом году в Киеве пасхальная служба начиналась в 04:30 утра, то в этом году начнется в 07:30 воскресенья 19 апреля.

Как сообщали Українські Новини,Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

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