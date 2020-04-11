Освящение пасок дома. В УГКЦ разъяснили, что следует сделать украинцам на Пасху

В 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн. Об этом Українським Новинам сообщили в информационном департаменте УГКЦ. Так, сообщается, что во время трансляции пасхального богослужения украинцам следует взять святую воду и самостоятельно освятить паску, при этом слушая священную воду. "Взять святую воду и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда освятить в храме", - подчеркнули в УГКЦ. А в регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений. Все литургии и богослужения в УГКЦ будут проводится онлайн, а исповедь и причастие после карантина. Пасхальное богослужение в Киеве будет транслировать не только сайт УГКЦ, а также множество телеканалов, в частности, "Общественное", "5 канал", "Эспрессо". Пасхальная служба начнется позже, чем в прошлом году, поскольку богослужение продиктовано изменением режима на онлайн. Если в прошлом году в Киеве пасхальная служба начиналась в 04:30 утра, то в этом году начнется в 07:30 воскресенья 19 апреля. Как сообщали Українські Новини,Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.