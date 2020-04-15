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15 апреля 2020, среда, 07:30 1030
Lifestyle 2020-04-15T07:30:01+03:00
Українські Новини
Пасха дома: как отметить праздник всей семьей в карантинных условиях

Пасха дома: как отметить праздник всей семьей в карантинных условиях

Елизавета Кесельман
Пасха, Карантин, Пасха-2020, Пасха дома, Карантинная Пасха

Из-за карантина власти ограничили масштабное празднование многих традицонных праздников в разных странах. Так, в Израиле запретили покидать свои дома во время Песаха, а в Иране отменили празднование дня Навруз (иранский Новый год). В Украине власти усилили карантинные меры на Пасху, в храмах участие в богослужениях смогут принять до 10 человек. Українські Новини расскажут, как отметить великий праздник не выходя из дома. 

Согласно традициям, в христианских семьях после пасхального богослужения и освещения куличей принято трапезничать за праздничным столом. В условиях карантина, власти рекомендуют оставаться дома. Традиционные молитвы можно произнести всей семьей за столом и сделать это в виде "домашнего богослужения".

Также можно будет посмотреть трансляции служб, которые готовы делать все церкви. Трансляции выйдут на телеканалах групп 1 + 1 медиа, StarLightMedia, Украина, Общественное и на тех каналах, которые присоединились к проекту Всеукраинской школы онлайн.

Если у вас большая семья, где есть дети, вы можете предложить им помочь приготовить праздничный обед. Ничто не создает праздничную атмосферу, как подготовка к самому торжеству. Именно подготовка к пасхальной трапезе – это возможность для детей показать свои навыки в рисовании, ведь известной традицией на Пасху является роспись варенных яиц в разные цвета и с оригинальными узорами.

 

 

Вы можете найти интересный видео урок для детей с идеями для росписей яиц. Также можно устроить небольшой конкурс на самое красивое яйцо, а тому, кто выиграет – заранее подготовить символический приз. А во время трапезы, ради забавы можно биться яйцами, как было принято в древние времена.

Для детей любой праздник ассоциируется с подарками. Не в каждой семье принято дарить подарки на Пасху, но в связи с карантином, детям и близким небольшой знак внимания вызовет улыбку на лице и поднимет настроение, а также может в дальнейшем стать хорошей традицией на каждый праздник.

Православные христиане и католики отмечают Пасху, как воскресение Иисуса Христа. В этот день принято говорить близким: "Христос воскрес!", - и слышать ответ – "Во истину воскрес!". Вы также можете рассказать детям историю этого праздника или найти интересный мультфильм про Пасху.

 

Также можно выбрать интересный фильм для всей семьи, и провести пасхальный вечер в кругу родных и близких.

Ранее мы рассказали о Пасхальных традициях и их значениях, а также о том, где можно бесплатно посмотреть фильмы и сериалы. 

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