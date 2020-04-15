Пасха-2020: легкий рецепт мягкой масляной помадки для покрытия пасок

Пасха-2020 уже совсем скоро, желания печь - все больше с каждым днем, рецептов ароматных и нежных пасок в интернете просто тысячи, а вот рецептов глазури на них - намного меньше. Что же делать, когда классическая глазурь трескается, стекает и липнет к ножу, а разновидностей ее не так много? Тогда Українські Новини предлагают рецепт мягкой масляной помадки для пасок.

Глазурь на паски. Фото: maribela.ru

Ингридиенты:

125 г теплого сливочного масла

225 г сахарной пудры

10 г молока

Приготовление:

Соедините в миске и взбейте миксером. Покрывать остывшие куличи. Посыпать поджаренными орехами.

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