Пасха-2020: легкий рецепт мягкой масляной помадки для покрытия пасок

Пасха-2020 уже совсем скоро, желания печь - все больше с каждым днем, рецептов ароматных и нежных пасок в интернете просто тысячи, а вот рецептов глазури на них - намного меньше. Что же делать, когда классическая глазурь трескается, стекает и липнет к ножу, а разновидностей ее не так много? Тогда Українські Новини предлагают рецепт мягкой масляной помадки для пасок. Глазурь на паски. Фото: maribela.ru Ингридиенты: 125 г теплого сливочного масла 225 г сахарной пудры 10 г молока Приготовление: Соедините в миске и взбейте миксером. Покрывать остывшие куличи. Посыпать поджаренными орехами. Ранее Українські Новини рассказали про самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей. Также Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке. Также Українські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также глянцевую устойчивую глазурь для пасок. А еще - про нежную и сочную паску - краффин с маком. Оригинальный рецепт.