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15 апреля 2020, среда, 07:00 45
Жизнь 2020-04-15T07:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: легкий рецепт мягкой масляной помадки для покрытия пасок

Пасха-2020: легкий рецепт мягкой масляной помадки для покрытия пасок

Ольга Фандорина
Глазурь для паски, Пасха-2020, Глазурь, Рецепт на Пасху, рецепт глазури
Глазурь на паски. Фото: maribela.ru
Глазурь на паски. Фото: maribela.ru

Пасха-2020 уже совсем скоро, желания печь - все больше с каждым днем, рецептов ароматных и нежных пасок в интернете просто тысячи, а вот рецептов глазури на них - намного меньше. Что же делать, когда классическая глазурь трескается, стекает и липнет к ножу, а разновидностей ее не так много? Тогда Українські Новини предлагают рецепт мягкой масляной помадки для пасок. 

Глазурь на паски. Фото: maribela.ruГлазурь на паски. Фото: maribela.ru

Ингридиенты:

  • 125 г теплого сливочного масла
  • 225 г сахарной пудры
  • 10 г молока

Приготовление:

Соедините в миске и взбейте миксером. Покрывать остывшие куличи. Посыпать поджаренными орехами.

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