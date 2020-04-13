Пасха-2020: во сколько обойдется собрать традиционную корзину

В то время, как 13 апреля, начинается предпасхальная неделя, или, как ее еще называют, Страстная седмица, которая является одной из важнейших в году для христиан, пасхальная корзина 2020 года стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составит около 620 грн.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные паски, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн - то есть на 16,5% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей пасхального корзины - паски домашней выпечки - составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готова паска обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости пасок обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой - увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, объяснил эксперт.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2%, а домашней колбасы - на 13,5%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 20 грн. (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость возрастет до 801 грн. Это на 90 грн или на 12,7% больше стоимости корзине такого же состава в 2019 году, отметил Лупенко.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок и увеличение цены на плодовые вина, пояснил эксперт.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 29 грн (56-63 грн) .

За бутылку церковного вина "Кагор", в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

В условиях невысокой покупательной способности населения, которая находится под дополнительным негативным влиянием от внедрения в государстве карантинных мероприятий, связанных с коронавируса COVID-19, украинцы вынуждены будут экономить на дорогой части пасхального корзине. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине, подытожил эксперт.

Ранее Українські Новини писали, что символизирует паска и какое значение ей придается.

Также мы писали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.