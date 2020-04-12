Пасха-2020: рецепт нежной и мягкой паски на творожном тесте

В Пасхальные праздники, даже в суровых условиях карантина, главными атрибутами домашнего уюта становятся уютные и ароматные паски. И чем нежнее, мягче и ароматнее паска - тем лучше удасться следующий год, говорят люди. А что может быть нежнее и мягче, чем паска на творожном тесте? Рецепт расскажут Українські Новини.

Ингридиенты на 3 кулича по 13 сантиметров:

Мука - 450г

Сахар - 200г

Творог или творожный сыр - 150г

Сметана - 50г

Сухие дрожжи - 10г, если свежие то -20г

2 яйца

Молоко - 125г

Ванилин - щепотка или пакетик ванильного сахара

Щепотка соли

2 ст.л растительного масла

70г- сливочного масла

Цукаты или изюм - 120 г

Приготовление:

Паска на творожном тесте. Фото: maribela.ru

Готовим опару: в теплое молоко высыпаем дрожжи, добавляем пару ложек сахара из общего количества и муки 100г также из общего количества. Перемешиваем, накрываем и даём постоять около 15 минут. Это опара.

Тем временем в чаше миксера или венчиком взбиваем яйца с сахаром добела.

К ним добавляем подросшую опару. Перемешиваем и вводим творог и сметану. Если творог крупинками то можно пробить его блендером или перетереть через сито. Хотя можно и оставить так крупинками.

Добавляем соль, ванилин. Перемешиваем и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем, добавляя сливочное мягкое масло и растительное. Тесто получается мягким и очень нежным.

Вымешиваем около 10 минут и ставим в теплое место подходить на 1-2 часа. Просто займитесь своими делами.

Потом обминаем тесто, добавив в них цукаты. Делим тесто на 3 части и выкладываем в формы. Формы ставим сразу на противень в котором будете выпекать.

Оставляем подходить прикрыв полотенцем еще на 40 минут. Выпекаем в разогретой духовке 30 минут при 180 градусах.

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