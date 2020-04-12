Пасха-2020: рецепт нежной и мягкой паски на творожном тесте

В Пасхальные праздники, даже в суровых условиях карантина, главными атрибутами домашнего уюта становятся уютные и ароматные паски. И чем нежнее, мягче и ароматнее паска - тем лучше удасться следующий год, говорят люди. А что может быть нежнее и мягче, чем паска на творожном тесте? Рецепт расскажут Українські Новини. Ингридиенты на 3 кулича по 13 сантиметров: Мука - 450г Сахар - 200г Творог или творожный сыр - 150г Сметана - 50г Сухие дрожжи - 10г, если свежие то -20г 2 яйца Молоко - 125г Ванилин - щепотка или пакетик ванильного сахара Щепотка соли 2 ст.л растительного масла 70г- сливочного масла Цукаты или изюм - 120 г Приготовление: Паска на творожном тесте. Фото: maribela.ru Готовим опару: в теплое молоко высыпаем дрожжи, добавляем пару ложек сахара из общего количества и муки 100г также из общего количества. Перемешиваем, накрываем и даём постоять около 15 минут. Это опара. Тем временем в чаше миксера или венчиком взбиваем яйца с сахаром добела. К ним добавляем подросшую опару. Перемешиваем и вводим творог и сметану. Если творог крупинками то можно пробить его блендером или перетереть через сито. Хотя можно и оставить так крупинками. Добавляем соль, ванилин. Перемешиваем и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем, добавляя сливочное мягкое масло и растительное. Тесто получается мягким и очень нежным. Вымешиваем около 10 минут и ставим в теплое место подходить на 1-2 часа. Просто займитесь своими делами. Потом обминаем тесто, добавив в них цукаты. Делим тесто на 3 части и выкладываем в формы. Формы ставим сразу на противень в котором будете выпекать. Оставляем подходить прикрыв полотенцем еще на 40 минут. Выпекаем в разогретой духовке 30 минут при 180 градусах. Ранее Українські Новини рассказали про самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей. Также Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.