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  • Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальный рецепт
14 апреля 2020, вторник, 06:45 26
Жизнь 2020-04-14T06:45:01+03:00
Українські Новини
Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальный рецепт

Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальный рецепт

Ярина Вацяк
Пасха, Паска, Кулич, Пасха-2020, Рецепт пасок, паска краффин, краффин

В этом году во многих появилось больше времени для приготовлений к Пасхе, которую в этом году христиане восточного обряда будут отмечать 19 апреля. Главным блюдом этого праздника является паска, которая может быть, как традиционной, так и по оригинальным рецептам.

Трендом этого года в социальных сетях является паска краффин

Рецепту оригинальной пояса краффин с маком поделилась Лиля Цвит.

"Конечно, я также не смогла остаться равнодушной к новому рецепту паски. И была в безусловном восторге от него! Какой же вкусный этот краффин! Тесто влажное, мягкое, нежное ... У меня сразу с "появилась идея испечь паски краффины с маком. Посмотрите, какая красивая вышла пасха с маком в виде краффина! Интересные и оригинальные узоры извне и внутри, из которых аппетитно выглядит маковая начинка. И самое главное, что начинка у краффинах чувствуется очень хорошо, потому что ее здесь действительно много", - пишет кулинар.

Она отметила, что в рецепт добавила свои коррективы, чтобы паска получилась еще вкуснее, а о всех деталях, как ее правильно печь, рассказала в видео.

Ингредиенты на 2 паски по 500 г:

Тесто:

  • мука - 350 г
  • сахар - 75 г
  • сухие дрожжи - 11 г
  • молоко - 110 мл
  • яйца - 2 шт (110 г)
  • масло 82% - 40 г
  • соль - 2 г
  • ваниль -16 г
  • масло - 50 мл

Начинка:

  • мак - 75 г
  • сахар - 50 г
  • какао - 20 г
  • масло - 120 г
  • изюм - 100 г

Как приготовить паску: 

Как запарить мак:

Напомним, ране Укрїнські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также  глянцевую устойчивую глазурь для пасок.

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