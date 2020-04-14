Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальный рецепт

Трендом этого года в социальных сетях является паска краффин

Рецепту оригинальной пояса краффин с маком поделилась Лиля Цвит.

"Конечно, я также не смогла остаться равнодушной к новому рецепту паски. И была в безусловном восторге от него! Какой же вкусный этот краффин! Тесто влажное, мягкое, нежное ... У меня сразу с "появилась идея испечь паски краффины с маком. Посмотрите, какая красивая вышла пасха с маком в виде краффина! Интересные и оригинальные узоры извне и внутри, из которых аппетитно выглядит маковая начинка. И самое главное, что начинка у краффинах чувствуется очень хорошо, потому что ее здесь действительно много", - пишет кулинар.

Она отметила, что в рецепт добавила свои коррективы, чтобы паска получилась еще вкуснее, а о всех деталях, как ее правильно печь, рассказала в видео.

Ингредиенты на 2 паски по 500 г:

Тесто:

мука - 350 г

сахар - 75 г

сухие дрожжи - 11 г

молоко - 110 мл

яйца - 2 шт (110 г)

масло 82% - 40 г

соль - 2 г

ваниль -16 г

масло - 50 мл

Начинка:

мак - 75 г

сахар - 50 г

какао - 20 г

масло - 120 г

изюм - 100 г

Как приготовить паску:

https://www.youtube.com/watch?v=d7a4dz6FgI4" frameborder="0" allowfullscreen>

Как запарить мак:

https://www.youtube.com/watch?v=cr7arWXfP7M" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, ране Укрїнські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также глянцевую устойчивую глазурь для пасок.