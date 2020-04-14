Нежная и сочная паска краффин с маком. Оригинальный рецепт

В этом году во многих появилось больше времени для приготовлений к Пасхе, которую в этом году христиане восточного обряда будут отмечать 19 апреля. Главным блюдом этого праздника является паска, которая может быть, как традиционной, так и по оригинальным рецептам. Трендом этого года в социальных сетях является паска краффин Рецепту оригинальной пояса краффин с маком поделилась Лиля Цвит. "Конечно, я также не смогла остаться равнодушной к новому рецепту паски. И была в безусловном восторге от него! Какой же вкусный этот краффин! Тесто влажное, мягкое, нежное ... У меня сразу с "появилась идея испечь паски краффины с маком. Посмотрите, какая красивая вышла пасха с маком в виде краффина! Интересные и оригинальные узоры извне и внутри, из которых аппетитно выглядит маковая начинка. И самое главное, что начинка у краффинах чувствуется очень хорошо, потому что ее здесь действительно много", - пишет кулинар. Она отметила, что в рецепт добавила свои коррективы, чтобы паска получилась еще вкуснее, а о всех деталях, как ее правильно печь, рассказала в видео. Ингредиенты на 2 паски по 500 г: Тесто: мука - 350 г сахар - 75 г сухие дрожжи - 11 г молоко - 110 мл яйца - 2 шт (110 г) масло 82% - 40 г соль - 2 г ваниль -16 г масло - 50 мл Начинка: мак - 75 г сахар - 50 г какао - 20 г масло - 120 г изюм - 100 г Как приготовить паску: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=d7a4dz6FgI4" frameborder="0" allowfullscreen> Как запарить мак: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cr7arWXfP7M" frameborder="0" allowfullscreen> Напомним, ране Укрїнські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также глянцевую устойчивую глазурь для пасок.