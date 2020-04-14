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14 апреля 2020, вторник, 10:53 8
Америка 2020-04-14T10:53:23+03:00
Українські Новини
Тоталитаризм Трампа: президент США считает, что только он может поднять экономику страны

Тоталитаризм Трампа: президент США считает, что только он может поднять экономику страны

Елизавета Кесельман
США, Америка, Экономика США, Тоталитаризм, Дональд Трамп, Трамп
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп анонсировал окончание подготовительного плана по ослаблению карантинных мер в стране. В понедельник, 13 апреля глава государства заявил, что только он имеет полномочия, чтобы начать восстанавливать работу экономики страны. Об этом передает CNBC.

Ранее отмечалось, что вопрос выхода из карантина остается за губернатором штатов, однако Трамп опроверг эти слова:

"Когда кто-то является президентом США, его власть является "тотальной", - подчеркнул Трамп.

Как сообщали Українські Новини, США является эпицентром пандемии коронавируса в мире.

Кроме того, власти США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом. 

Также Трам надеется, что от инфекции COVID-19 по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Тем временем, в СМИ попала информация, о том, что разведка США предупреждала Трампа о вспышке эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако сам президент опроверг эту информацию, заявив, что ничего не знал об этом. 

Также в создании коронавируса обвиняютамериканского ученого в области химии Чарльза Либера.

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