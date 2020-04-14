Тоталитаризм Трампа: президент США считает, что только он может поднять экономику страны

Президент США Дональд Трамп анонсировал окончание подготовительного плана по ослаблению карантинных мер в стране. В понедельник, 13 апреля глава государства заявил, что только он имеет полномочия, чтобы начать восстанавливать работу экономики страны. Об этом передает CNBC.

Ранее отмечалось, что вопрос выхода из карантина остается за губернатором штатов, однако Трамп опроверг эти слова:

"Когда кто-то является президентом США, его власть является "тотальной", - подчеркнул Трамп.

Как сообщали Українські Новини, США является эпицентром пандемии коронавируса в мире.

Кроме того, власти США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом.

Также Трам надеется, что от инфекции COVID-19 по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Тем временем, в СМИ попала информация, о том, что разведка США предупреждала Трампа о вспышке эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако сам президент опроверг эту информацию, заявив, что ничего не знал об этом.

Также в создании коронавируса обвиняютамериканского ученого в области химии Чарльза Либера.