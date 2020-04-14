В мире почти 2 млн заболевших коронавирусом. Данные на 14 апреля

И пока Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 920 985.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



Так, согласно данным, по состоянию на утро 14 апреля погибли от вируса 119 686 человек, вылечились – 453 145.



На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 582 580 человек, погибли – 23 622.



На втором месте находится Испания. Здесь заразились 170 099 человек и погибли 17 756 человек.



На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 159 516 человек, всего в стране 20 465 летальных случаев.



Франция оказалась на четвертом месте. Covid-19 заразились 137 877, умерли 14 986.



На пятом месте Германия. В стране 130 072 зараженных, погибли 3 194 человек.



Как сообщали Українські Новини, в бедных странах социальная изоляция из-за пандемии коронавируса может привести к голоду.



Кроме того, в Украине больше трех тысяч случаев коронавируса, за сутки 325 новых инфицированных.