Тоталітаризм Трампа: президент США вважає, що тільки він може відновити економіку країни

Президент США Дональд Трамп анонсував закінчення підготовчого плану по ослабленню карантинних заходів в країні. У понеділок, 13 квітня глава держави заявив, що лише він має повноваження, щоб почати відновлювати роботу економіки країни. Про це передає CNBC.

Раніше зазначалося, що питання виходу з карантину залишається за губернатором штатів, проте Трамп спростував ці слова:

"Коли хтось є президентом США, його влада є "тотальною", - підкреслив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, США є епіцентром пандемії коронавірусу у світі.

Крім того, влада США заявила про поліпшення ситуації з коронавірусом.

Також Трам сподівається, що від інфекції COVID-19 по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Тим часом, у ЗМІ потрапила інформація про те, що розвідка США попереджала Трампа про спалах епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак сам президент спростував цю інформацію, заявивши, що нічого не знав про це.

у створенні коронавіруса звинувачують американського вченого в галузі хімії Чарльза Лібера.