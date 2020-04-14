На этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные

Уже на этих выходных, 19 апреля, православные христиане отметят один из главнейших религиозных праздников в году - Пасху, которую украинцы в этом году вынуждены провести дома из-за карантина и святить куличи смогут онлайн. Українські Новини расскажут, сколько выходных будет на Пасху-2020.

Так, Пасха всегда отмечается в воскресенье. В этом году католическую Пасху отметили 12 апреля, а православная состоится 19 числа.

Поскольку в честь православной Пасхи в Украине предусмотрен дополнительный выходной, отдыхать граждане будут три дня подряд. с 18 по 20 апреля. Так как Пасха отмечается в воскресенье, дополнительный выходной переносится на понедельник, 20 число.

Как сообщали Українські Новини, во Владимирском соборе освятить паску можно будет персонально у священника.

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Кроме того, вчера началась особая для христиан Страстная неделя.