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14 апреля 2020, вторник, 05:45 670
Общество 2020-04-14T05:45:01+03:00
Українські Новини
На этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные

На этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные

Анна Рудык
Пасха, Пасха-2020, выходные в апреле, выходные на Пасху
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

Уже на этих выходных, 19 апреля, православные христиане отметят один из главнейших религиозных праздников в году - Пасху, которую украинцы в этом году вынуждены провести дома из-за карантина и святить куличи смогут онлайн. Українські Новини расскажут, сколько выходных будет на Пасху-2020.

Так, Пасха всегда отмечается в воскресенье. В этом году католическую Пасху отметили 12 апреля, а православная состоится 19 числа.

Поскольку в честь православной Пасхи в Украине предусмотрен дополнительный выходной, отдыхать граждане будут три дня подряд. с 18 по 20 апреля. Так как Пасха отмечается в воскресенье, дополнительный выходной переносится на понедельник, 20 число.

Как сообщали Українські Новини, во Владимирском соборе освятить паску можно будет персонально у священника.

Также мы писали, во сколько обойдется собрать традиционную пасхальную корзину. И как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.

Кроме того, вчера началась особая для христиан Страстная неделя.

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