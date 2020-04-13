Сегодня начинается Страстная неделя. Главные запреты и традиции Великого понедельника

Сегодня, 13 апреля, начинается предпасхальная неделя, или, как ее еще называют, Страстная седмица, которая является одной из важнейших в году для христиан. Українські Новини расскажут о традициях Великого понедельника. Так, в Страстную седмицу верующим людям следует максимально абстрагироваться от своих забот и отложить дела, чтобы посвятить свои мысли и время духовному очищению. В Великий понедельник вспоминаются такие события из Нового Завета: проклятие бесплодной смоковницы и притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях, символизирующих отрекшийся от Христа Израильский народ и всякого человека, не приносящего добрых плодов своей жизни; а также пророчества Спасителя о Своих грядущих страданиях. К этому присоединяется воспоминание о ветхозаветном Иосифе, как прообразе Христа в Его страданиях и дальнейшей победе. Кроме того, в первый день Страстной седмицы начинается процедура, которую проводят только один раз в году - чин мироварения. Миро — это специальное ароматическое масло, которое применяется в таинстве крещения. Его варят из смеси 50 различных масел, душистых трав и смол в течение трех дней, читая при этом специальные молитвы. Что нельзя делать в Великий понедельник? В Великий понедельник, как и на протяжении всей предпасхальной недели, нельзя ссориться, браниться и носить в голове нечистые помыслы. Также нельзя устраивать шумные гулянья, песни и танцы. Нужно сконцентрироваться на своей духовности. Что нужно сделать в Великий понедельник? В Великий понедельник стоит заняться генеральной уборкой: перебрать вещи и избавиться от ненужных. Наши предки в этот день белили кухню и вычищали свой дом. А для тех, кто не придерживался Великого поста, Страстная неделя - отличная возможность приблизиться к Богу и очиститься духовно и физически. Ранее Українські Новини писали, что символизирует паска и какое значение ей придается. Также мы писали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.