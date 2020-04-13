Сегодня начинается Страстная неделя. Главные запреты и традиции Великого понедельника

Сегодня, 13 апреля, начинается предпасхальная неделя, или, как ее еще называют, Страстная седмица, которая является одной из важнейших в году для христиан. Українські Новини расскажут о традициях Великого понедельника.

Так, в Страстную седмицу верующим людям следует максимально абстрагироваться от своих забот и отложить дела, чтобы посвятить свои мысли и время духовному очищению.

В Великий понедельник вспоминаются такие события из Нового Завета: про­кля­тие бес­плод­ной смо­ков­ни­цы и прит­чи о двух сы­но­вьях и о злых ви­но­гра­да­рях, сим­во­ли­зи­ру­ю­щих от­рек­ший­ся от Хри­ста Из­ра­иль­ский на­род и вся­ко­го че­ло­ве­ка, не при­но­ся­ще­го доб­рых пло­дов сво­ей жиз­ни; а так­же про­ро­че­ства Спа­си­те­ля о Сво­их гря­ду­щих стра­да­ни­ях. К это­му при­со­еди­ня­ет­ся вос­по­ми­на­ние о вет­хо­за­вет­ном Иоси­фе, как про­об­ра­зе Хри­ста в Его стра­да­ни­ях и даль­ней­шей по­бе­де.

Кроме того, в первый день Страстной седмицы начинается процедура, которую проводят только один раз в году - чин мироварения. Миро — это специальное ароматическое масло, которое применяется в таинстве крещения. Его варят из смеси 50 различных масел, душистых трав и смол в течение трех дней, читая при этом специальные молитвы.

Что нельзя делать в Великий понедельник?

В Великий понедельник, как и на протяжении всей предпасхальной недели, нельзя ссориться, браниться и носить в голове нечистые помыслы.

Также нельзя устраивать шумные гулянья, песни и танцы. Нужно сконцентрироваться на своей духовности.

Что нужно сделать в Великий понедельник?

В Великий понедельник стоит заняться генеральной уборкой: перебрать вещи и избавиться от ненужных. Наши предки в этот день белили кухню и вычищали свой дом.

А для тех, кто не придерживался Великого поста, Страстная неделя - отличная возможность приблизиться к Богу и очиститься духовно и физически.

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