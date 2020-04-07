Во Владимирском соборе освятить паску можно будет персонально у священника

Владимирский собор (Украинская православная церковь Киевского патриархата), который провел литургию на Благовещение в открытом режиме, намерен провести пасхальную службу в помещении храма, а освятить пасху каждый прихожанин сможет персонально у священника.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-центр УПЦ КП.

"Будет священник, к которому можно будет подойти и освятить пасху", - сказали в УПЦ.

Сама пасхальная служба будет проходить в храме, но окончательное решение пока не принято.

УПЦ отметила, что Владимирский собор способен даже в условиях карантина поместить минимум 100 прихожан, не нарушая ограничительные меры.

Как сообщали Українськi Новини, постоянный Священный Синод Элладской церкви, который проводился внепланово 1 апреля в режиме телеконференции, решил перенести празднование Пасхи на ночь с 26 на 27 мая в то время как украинские власти на пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ.

В 2020 году православную Пасху будут отмечать 19 апреля, а католики на неделю раньше - 12 апреля.