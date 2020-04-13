подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 07:00 50
Общество 2020-04-13T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня 33-й день карантина. Главные запреты

Сегодня 33-й день карантина. Главные запреты

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Сегодня начался 33-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 11 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться. 

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Также в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине

Больше новостей о: Карантин Коронавирус карантин в Украине

Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач
В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек
Новости
Сегодня 33-й день карантина. Главные запреты 07:00
В МОЗ рассказали, можно ли во время карантина гулять возле дома 06:16
Полиция Чешской Республики. Фото: tydenikpolicie.cz
В борьбе с распространением коронавируса чешская полиция заставила нудистов надеть … маски 06:13 Фото
Доллар постепенно падает. Почем валюта в начале недели 06:00
Онлайн-продажи в США: коронавирус внес серьезные коррективы и взвинтил спрос на гантели на 307% 05:55 Инфографика
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
больше новостей
Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok