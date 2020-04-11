Почти 90 тысяч: СБУ ообнародовала данные о зарплате Баканова

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который настаивает на продлении санкций против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года, за март составила 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за февраль составила такую же сумму.

Также Українські Новини писали, сколько получили силовики перед новым годом.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что руководство Службы безопасности Украины открыло свои декларации.