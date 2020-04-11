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11 апреля 2020, суббота, 13:00 457 Документ
Силовые структуры 2020-04-11T13:01:25+03:00
Українські Новини
Почти 90 тысяч: СБУ ообнародовала данные о зарплате Баканова

Почти 90 тысяч: СБУ ообнародовала данные о зарплате Баканова

Надежда Комендантова
СБУ, Иван Баканов, Зарплата чиновников, зарплаты в СБУ, зарплата в СБУ
Иван Баканов. Фото:theБабель
Иван Баканов. Фото:theБабель

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который настаивает на продлении санкций против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года, за март составила 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за февраль составила такую же сумму.

Также Українські Новини писали, сколько получили силовики перед новым годом.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что руководство Службы безопасности Украины открыло свои декларации.

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