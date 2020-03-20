Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци"

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета, такую же сумму он задекларировал в феврале. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини. Согласно им, 6 марта Лещенко получил гонорар в размере 332 063 гривны. Источником средств является работодатель - "Укрзализныця". Как сообщали Українські Новини, в январе Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце". В конце января Наблюдательный совет акционерного общества "Укрзализныця" назначила бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции. В декабре 2019 представителями государства в в набсовете "Укрзализныци" назначены Олег Журавлев, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко. В ноябре бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".