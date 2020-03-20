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20 марта 2020, пятница, 11:30 77
Экономика 2020-03-20T11:30:47+02:00
Українські Новини
Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци"

Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци"

Ярина Вацяк
Зарплата, Укрзализныця, Сергей Лещенко, Зарплата чиновников
Сергей Лещенко на Burning Man-2018. Фото: instagram.com/sergii_leshchenko
Сергей Лещенко на Burning Man-2018. Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета, такую же сумму он задекларировал в феврале.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 6 марта Лещенко получил гонорар в размере 332 063 гривны.

Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, в январе Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце".

В конце января Наблюдательный совет акционерного общества "Укрзализныця" назначила бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

В декабре 2019 представителями государства в в набсовете "Укрзализныци" назначены Олег Журавлев, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко.

В ноябре бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".

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