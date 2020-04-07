Руководство СБУ открыло свои декларации, - НАПК

В то время, как СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявляет, что руководство Службы безопасности Украины открыло свои декларации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українськi Новини.

"В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами Президента, которые не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в нем.

Указано, что мероприятия по финансовому контролю деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, должны осуществляться в соответствии с порядком, который определяет НАПК (ст. 52-1 закона "О предотвращении коррупции").

19 июля 2019 года НАПК утвердило порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц.

"Вопреки Закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий касательно руководства СБУ отличные от других работников службы правила подачи деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", - добавлено в сообщении.

Председатель НАПК Александр Новиков внес председателю СБУ Ивану Баканову соответствующее предписание об устранении нарушения закона "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта.

Во исполнение предписания СБУ отменила этот акт.

Как сообщали Українськi Новини, глава СБУ Баканов ранее отчитался в Раде о работе спецслужб.

Ранее Зеленский внес в Раду новый закон об усовершенствовании СБУ.