Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат

После того, как правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий, стало известно, что новая зарплата Андрея Коболева в компании составит - 800 тыс. гривен в месяцэ

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews в прямом эфире со ссылкой на депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

"Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800-та тысяч грн в месяц. Я считаю, что это и так много", - заявила Верещук.

Сообщается также, что Коболев не будет получать премии. В частности отменяется бонус руководителям "Нафтогаза" за Стокгольмский арбитраж, который составляет около 3 млн. долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров согласовал продление контракта председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.

Ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).