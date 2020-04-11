Пасха дома: где смотреть римско-католические пасхальные богослужения

Христиане западного обряда 12 апреля будут отмечать Воскресение Христово, в то время, как православные и греко-католики - Вербное воскресенье. В связи с ограничениями из-за карантина украинские власти призвала верующих воздержаться от посещения храмов и отпраздновать Пасху дома. В то же время церкви планируют организовать богослужения на праздники в прямых эфирах.

Так, региональные телеканалы "Cуспільного" будут транслировать римско-католические пасхальные богослужения, сообщает сайт телекомпании.

Телеканалы Общественного вещателя покажут традиционный Крестный путь Папы Франциска и римско-католическую Пасхе Литургию на площади Святого Петра в Риме с посланием от Папы "Urbi et Orbi", а региональные филиалы в Житомире и Запорожье организуют трансляции вживую с помощью передвижных телевизионных станций из местных храмов. Кроме того, команда "Cуспільного" еженедельно показывает в эфире пятничное богослужение и проповеди мусульман и воскресные литургии православных христиан и греко-католиков.

В пятницу, 10 апреля, региональные телеканалы UA: ДОНБАСС и UA: ЗАКАРПАТЬЕ покажут Крестный путь с участием Папы Франциска в Колизее. Начало молитвы - в 22:00 (по киевскому времени).

В воскресенье, 12 апреля, региональные телеканалы "Cуспільного" будут транслировать:

в 10:00 - Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим

в 12:00 - Пасхи Служба Божья и Апостольское благословение для Рима и всего мира (Urbi et Orbi) Папы Франциска площади Святого Петра в Риме. Богослужение будет сопровождать синхронный перевод на украинский, а также на языке жестов.

Также в субботу, 11 апреля, на телеканале UA: ЖИТОМИР и на сайте вещателя онлайн будут вести прямую трансляцию богослужения с Семинарийського костела Святого Иоанна из Дукли Римско-католической церкви в Житомире. Святая Месса Пасхальной Вигилии Воскресения Господа Иисуса Христа начнется в 20:00 и продлится до 22:00.

"В прошлое воскресенье мы начали трансляции утренних богослужений из местного римско-католического костела. И уже получили положительные отзывы от прихожан, которые до введения карантина посещали этот храм. Настоятель прихода святого Иоанна из Дукли отец Петр поблагодарил "Cуспільного" заказчика в конце службы, а позже передал нам слова благодарности от мирян, которые смотрели трансляцию на канале UA: ЖИТОМИР", - рассказала продюсер Житомирского филиала "Cуспільного" Тамила Бутко.

В воскресенье, 12 апреля, UA: ЖИТОМИР будет транслировать вживую римско-католическое и православное богослужение из местных храмов:

в 9:00 - богослужение из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной церкви Украины по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим

в 10:30 - Святая Месса с Семинарийського костела Святого Иоанна из Дукли Римско-католической церкви.

Команда UA: ЗАПОРОЖЬЕ каждые выходные показывает вживую литургии. На этой неделе на канале и онлайн на сайте можно смотреть такие богослужения:

11 апреля в 20:00 - Пасхальная Вигилия с Санктуария Отца Бога Милосердного в Запорожье;

12 апреля в 09:00 - Божественная литургия шестой недели Великого поста из местного Кафедрального собора Святой Троицы.

Также 10 апреля телеканал UA: КРЫМ будет транслировать традиционную пятничную молитву и проповеди духовных лидеров мусульман:

в 12:00 - намаз и проповедь, организованные Духовным управлением мусульман Украины "Умма";

в 12:15 - установка Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым;

в 16:45 - пятничная проповедь из Киевской соборной мечети "Ар-Рахма", организованной Духовным управлением мусульман Украины.

Напомним, в Украине продолжается борьба с распространением коронавирусной болезни. Поэтому действуют карантинные ограничения для граждан.

Кроме того, UA: Буковина показала серию видеообращений священников к верующим "Дома с Богом".

Как сообщали Українські Новини, НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе.

Кроме того, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу своими силами.

В свою очередь Украинская Греко-католическая церковь также будет освящать паски онлайн.