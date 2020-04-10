подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
10 апреля 2020, пятница, 20:24 272
Шоу-бизнес 2020-04-10T20:25:27+03:00
Українські Новини
Оставайтесь дома: украинский шоу-бизнес запустил "карантинный челлендж"

Оставайтесь дома: украинский шоу-бизнес запустил "карантинный челлендж"

Елизавета Кесельман
Шоу-бизнес, Звезды, Флешмоб, карантин в Украине, Челлендж, Моб

Звезды украинского шоу-бизнеса поддержали украинцев, которые находятся на карантине  и подняли настроение с помощью нового челленджа, в котором призывают оставаться дома, и конечно же не забывать мыть руки. Видео с участием звезд появилось в социальных сетях.

 

Так, участие в мобе приняли блогеры, ведущие, артисты, такие как: ведущая и актриса Виктория Козлова, певец Гена Витер, Вадим Олейник, Наталья Валевская, травести- дива Монро, Юлия Кавтарадзе, Миша Романова и другие.

Как сообщали Українські Новини, в марте коронавирусом заболела Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

26 марта стало известно, что актриса выздоровела от недуга. 

Также Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине.

Кроме того, мы составляли плейлист с заразительными песнями о коронавирусе, а также плейлист с песнями для вечеринки в изоляции.

Тем временем, застрявшая в России Марув записала гневное видео про украинское консульство и нарвалась на хейт. В конце января певицу MARUV обокрали. У нее украли драгоценности почти на два миллиона.

 

 

Больше новостей о: Шоу-бизнес Звезды Флешмоб карантин в Украине Челлендж Моб

Киев не намерен вводить комендантский час, — Кличко
Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом
Новости
Карантин в Италии продлили до третьего мая 21:45
Пандемия коронавируса в странах Европы идет на спад, — ВОЗ 21:30
От коронавируса в Украине погибли два медика 21:21
Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков 21:17
"Укрпочта" собирается закупить у Fiat автомобилей на почти 8,5 млн евро 21:07
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok