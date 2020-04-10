Оставайтесь дома: украинский шоу-бизнес запустил "карантинный челлендж"

Звезды украинского шоу-бизнеса поддержали украинцев, которые находятся на карантине и подняли настроение с помощью нового челленджа, в котором призывают оставаться дома, и конечно же не забывать мыть руки. Видео с участием звезд появилось в социальных сетях.

Так, участие в мобе приняли блогеры, ведущие, артисты, такие как: ведущая и актриса Виктория Козлова, певец Гена Витер, Вадим Олейник, Наталья Валевская, травести- дива Монро, Юлия Кавтарадзе, Миша Романова и другие.

Как сообщали Українські Новини, в марте коронавирусом заболела Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

26 марта стало известно, что актриса выздоровела от недуга.

Также Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине.

Кроме того, мы составляли плейлист с заразительными песнями о коронавирусе, а также плейлист с песнями для вечеринки в изоляции.

Тем временем, застрявшая в России Марув записала гневное видео про украинское консульство и нарвалась на хейт. В конце января певицу MARUV обокрали. У нее украли драгоценности почти на два миллиона.