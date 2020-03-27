Застрявшая в России Марув записала гневное видео про украинское консульство и нарвалась на хейт

Певица MARUV не может вернуться из Москвы в Киев из-за закрытия границ и карантина. Позвонив в украинское консульство, она, по ее словам, наткнулась на невежество и предвзятость. Певица рассказала об этом на своей страничке в Instagram, после чего пользователи соцсетей начали писать ей гневные сообщения. MARUV ответила всем хейтерам, выложив пост.

"Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой, как мне попасть вот сейчас домой и какие варианты есть. И это просто самое конченое, самое невежественное консульство, которое только может быть", - возмутилась MARUV.

Певица добавила, что когда она перезванивала, чтобы уточнить информацию, то в посольстве не брали трубку или сбрасывали ее звонки.

По ее словам, работники консульства предвзято относятся к гражданам Украины, которые на данный момент находятся на территории России.

После этого видеообращения пользователи Instagram начали писать MARUV гневные сообщения.

Пост. Скриншот: Instagram/maruvofficial

Сообщение. Скриншот: Instagram/maruvofficial

Скриншот: Instagram/maruvofficial

На что MARUV ответила, что то, в какую страну ехать на заработки - это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, а оно может быть где угодно.

Как сообщали Українські Новини, в конце января певицу MARUV обокрали. У нее украли драгоценности почти на два миллиона.