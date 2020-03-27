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27 марта 2020, пятница, 16:11 3134
Шоу-бизнес 2020-03-27T17:05:48+02:00
Українські Новини
Застрявшая в России Марув записала гневное видео про украинское консульство и нарвалась на хейт

Застрявшая в России Марув записала гневное видео про украинское консульство и нарвалась на хейт

Елена Новикова
Instagram, Комментарии, буллинг, MARUV, Анна Корсун

Певица MARUV не может вернуться из Москвы в Киев из-за закрытия границ и карантина. Позвонив в украинское консульство, она, по ее словам, наткнулась на невежество и предвзятость. Певица рассказала об этом на своей страничке в Instagram, после чего пользователи соцсетей начали писать ей гневные сообщения. MARUV ответила всем хейтерам, выложив пост.

"Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой, как мне попасть вот сейчас домой и какие варианты есть. И это просто самое конченое, самое невежественное консульство, которое только может быть", - возмутилась MARUV.

Певица добавила, что когда она перезванивала, чтобы уточнить информацию, то в посольстве не брали трубку или сбрасывали ее звонки. 

По ее словам, работники консульства предвзято относятся к гражданам Украины, которые на данный момент находятся на территории России.

После этого видеообращения пользователи Instagram начали писать MARUV гневные сообщения.

Пост. Скриншот: Instagram/maruvofficialПост. Скриншот: Instagram/maruvofficial

Сообщение. Скриншот: Instagram/maruvofficialСообщение. Скриншот: Instagram/maruvofficial

Скриншот: Instagram/maruvofficialСкриншот: Instagram/maruvofficial

На что MARUV ответила, что то, в какую страну ехать на заработки - это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, а оно может быть где угодно.

 
 
 
 
 
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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь - это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом - это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое - это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально! Продолжение в комментариях👇

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Как сообщали Українські Новини, в конце января певицу MARUV обокрали. У нее украли драгоценности почти на два миллиона.

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