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  • Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине
26 марта 2020, четверг, 19:00 6
Жизнь 2020-03-26T19:00:01+02:00
Українські Новини
Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине

Yoshiki, will.i.am, Боно и Дженифер Хадсон выпустили песню в поддержку людей на карантине

Елена Новикова
U2, Видеоклип, Yoshiki, Дженнифер Хадсон, will.i.am, Singforlife, Sing4life

В то время, как группа Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты, лидер ирландской группы U2 Боно, американский рэпер will.i.am, японский музыкант Yoshiki  и американская певица Дженнифер Хадсон записали песню в поддержку людей, которые находятся на карантине. Видео на песню они опубликовали на YouTube.

 Песня называется #Sing4life. В описании авторы указали, что она была создана, чтобы приносить радость и что в такие времена творческие люди должны продолжать сотрудничество.

"Неважно являетесь ли вы компьютерным ученым, инженером, терапевтом или учителем, вы не одиноки, просто потому что вы самоизолированы или сидите на карантине. Прелесть международной связи в том, что в Интернете никто не одинок", - написали авторы.

Также они добавили, что время на карантине можно использовать для творчества и удаленного сотрудничества для решения проблем.

Авторы влючили в видеоряд к песне кадры, где люди поют на балконах и крышах домов

Ранее Українські Новини, составляли плейлист с заразительными песнями о коронавирусе, а также плейлист с песнями для вечеринки в изоляции.

Больше новостей о: U2 Видеоклип Yoshiki Дженнифер Хадсон will.i.am Singforlife Sing4life

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