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11 января 2020, суббота, 21:15 177
Происшествия 2020-01-11T22:15:02+02:00
Українські Новини
Забрали сумку с подарками и документами: Маruv обокрали прямо в центре Киева

Забрали сумку с подарками и документами: Маruv обокрали прямо в центре Киева

Надежда Комендантова
Ограбление

Известную украинскую певицу Анну Корсун, выступающую под псевдонимом Маruv, которая должна была представить Украину на Евровидении-2019, обокрали в центре Киева вечером 11 января.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Как сообщила певица  в коротком видео в разделе сториз, у нее из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, "со всем, так сказать, барахлом".

Маruv попросила киевлян сообщить ей, если кто-то из просмотревших историю был вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого и стал свидетелем происшествия.

"Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой "под крокодила" - напишите мне в директ, или лучше - моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы", - попросила певица.

Скриншот: maruvofficialСкриншот: maruvofficial

 

Как сообщали Українські Новини, ранее в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.

Тем временем, MARUV сразу после получения статуэток украинской премии YUNA-2019 уехала в Россию, где получила награду "Прорыв года".

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