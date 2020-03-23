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23 марта 2020, понедельник, 11:24 696
Жизнь 2020-03-23T11:24:37+02:00
Українські Новини
Сумасшедшая усталость и дикая головная боль, - Ольга Куриленко рассказала, как боролась с коронавирусом

Сумасшедшая усталость и дикая головная боль, - Ольга Куриленко рассказала, как боролась с коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, Ольга Куриленко

Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которой отказали в госпитализации из-за переполненности больниц Лондона, заявила, что выздоровела от коронавируса, количество заразившихся которым уже достигло 333 тыс. по всему миру. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Так, Куриленко рассказала, как проходило заболевание в первую неделю.

думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - написала Куриленко.

Также она сообщила, что на второй неделе у нее появился кашель, а температура ушла.

"Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - отметила актриса.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта стало известно, что Ольга Куриленко больна коронавирусом.

Тем временем за сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав.

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