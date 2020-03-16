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16 марта 2020, понедельник, 08:24 937
Шоу-бизнес 2020-03-16T08:24:33+02:00
Українські Новини
"Девушка Бонда" Куриленко больна коронавирусом

"Девушка Бонда" Куриленко больна коронавирусом

Надежда Комендантова
Куриленко, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в США
Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial
Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

После того, как стало известно, что Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом, Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что больна коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Актриса обратилась к своим поклонникам и сообщила, что у нее присутствуют все симптомы заболевания. 

ижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.

Ольга Куриленко больна коронавирусом (скриншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)Ольга Куриленко больна коронавирусом (скриншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". Сейчас она живет за границей.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем, Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

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