"Девушка Бонда" Куриленко больна коронавирусом

После того, как стало известно, что Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом, Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что больна коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Актриса обратилась к своим поклонникам и сообщила, что у нее присутствуют все симптомы заболевания.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.

Ольга Куриленко больна коронавирусом (скриншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". Сейчас она живет за границей.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем, Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.