У певицы MARUV украли драгоценностей на более чем два миллиона, - СМИ

В сумочке, которую похитили из машины украинской певицы Анну Корсун, поющей под псевдонимом MARUV, находились деньги, золотые украшения с бриллиантами и брендовую бижутерию. Об этом рассказала "КП в Украине" со ссылкой на свои источники.

В полиции рассказали о задержании гражданина Грузии, которого подозревают в краже сумки певицы. Сейчас он находится под арестом, но может выйти под залог в 630 тысяч гривен. Кража квалифицируется как в "особо крупных размерах".

По данным издания, среди украденного были деньги: 4000 евро, 2000 долларов, 5000 рублей, 2000 албанских леков, 2000 дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен и банковские карточки.

Также похитили ювелирные украшения (серьги и три перстня с бриллиантами) и бреновдую бижутерию – серебряные сережки с камнями, серьги под золото, якорную цепочку с кулоном, три мужские браслета из кожи и золота.

Всего украли украшений на общую сумму 2 372 754 гривен.

Как сообщали Українські Новини, злоумышленника, который обокрал автомобиль известной певицы MARUV в Киеве, арестовали на два месяца. Ранее певицу ограбили в аэропоту "Борисполь". В тот раз у MARUV тоже украли бижутерию.