В Киеве намерены перенести поминальные дни из-за карантина

В Киеве из-за роста зоблеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 и ограничениями в связи с карантином, поминальные дни намерены перенести на время после снятия ограничений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Во время последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сказал Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, ранее в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Также в эти выходные, столичные правоохранители будут нести усиленную службу в городе.

Тем временем, Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху, собираются только 3% украинцев.

Ранее Українські Новини уже писали, как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить паски.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома.