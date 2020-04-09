США бьют суточные антирекорды по заболеванию коронавирусом

Соединенные штаты остаются эпицентром заболевания и смертности от коронавируса. В среду, 8 апреля суточный прирост инфицированных составил 14 817 случаев. От осложнений умерли 1 922 человека. Об этом передает CNN.

Как передает ведомство, это самый высокий суточный прирост смертности с начала эпидемии в стране.

В Нью-Йорке по последним данным заболели 151 тысяча жителей. От инфекции умерли 14 795 человек, выздоровели – 22 891 пациента.

Как сообщали Українські Новини, разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти о масштабной эпидемии.

Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал на брифинге, что несмотря на глобальность ситуации по коронавирусу, видны изменения в хорошую сторону.

Тажке по данным на 7 апреля в Нью-Йорке от коронавируса умерли 3 тысячи человек.

Кроме того, инфекцией COVID-19 заразились более тысячи полицейских Нью-Йорка.

Также Трам надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Тем временем, в США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса.