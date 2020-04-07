В Нью-Йорке около трех тысяч человек умерли от коронавируса

По последним данным, США остается первой страной, где наблюдается наивысшая смертность от коронавируса. В нью-Йорке от инфекции COVID-19 умерли почти 3 тысячи человек. Об этом передает The New York Times.

Так, число инфицированных на сегодня составляет 68 776 людей тысяч случаев заражения, количество смертей достигло 2 738, 15 333 были госпитализированы.

Как отмечают, среди районов на первом месте по количеству зараженных находится боро Куинс - 23 083, далее Бруклин - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691, а также Статен-Айленд - 3851.

Как сообщали Українські Новини, в США впервые коронавирусом заразился тигр.

Ранее инфекцией COVID-19 заразились более тысячи полицейских Нью-Йорка.

Также Трам надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса в СШЛА более 3 млн человек остались без работы.

Тем временем, в США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса.

Кроме того, первого апреля от коронавируса в США умер чиновник госдепартамента.