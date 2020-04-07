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07 апреля 2020, вторник, 10:23 669
Америка 2020-04-07T10:27:23+03:00
Українські Новини
В Нью-Йорке около трех тысяч человек умерли от коронавируса

В Нью-Йорке около трех тысяч человек умерли от коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Нью-Йорк, Смерть от коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус в Нью-Йорке
Нью-Йорк. Фото: pixabay
Нью-Йорк. Фото: pixabay

По последним данным, США остается первой страной, где наблюдается наивысшая смертность от коронавируса. В нью-Йорке от инфекции COVID-19 умерли почти 3 тысячи человек. Об этом передает The New York Times.

Так, число инфицированных на сегодня составляет 68 776 людей тысяч случаев заражения, количество смертей достигло 2 738, 15 333 были госпитализированы.

Как отмечают, среди районов на первом месте по количеству зараженных находится боро Куинс - 23 083, далее Бруклин - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691, а также Статен-Айленд - 3851.

Как сообщали Українські Новини, в США впервые коронавирусом заразился тигр. 

Ранее инфекцией COVID-19 заразились более тысячи полицейских Нью-Йорка.

Также Трам надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса в СШЛА более 3 млн человек остались без работы. 

Тем временем, в США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса.

Кроме того, первого апреля от коронавируса в США умер чиновник госдепартамента. 

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