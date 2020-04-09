В мире уже почти 1,5 млн зараженных коронавирусом. Данные на 9 апреля

В четверг, 9 апреля зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию на 8 апреля 9:00 зафиксировали 1 668 случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 432 132 человека, 14 817 из них умерли, а 23 906 - вылечились. За сутки в США зарегистрировали 33 041

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 148 220 человек (за сутки 6 278) и погибли 14 792 человек.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 139 422 человек (3 836), всего в стране 17 669 летальных случаев.

Германия обогнала Францию по количеству зараженных коронавирусом и оказалась на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 113 296 (за сутки 5 633), умерли 10 343.

Во Франции зафиксировали 83 080 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. В цоличество умерших в стране не изменилось.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.

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