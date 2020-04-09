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09 квітня 2020, четвер, 13:53 10
Америка 2020-04-09T14:15:03+03:00
Українські Новини
США б'ють добові антирекорди по захворюванню коронавірусом

США б'ють добові антирекорди по захворюванню коронавірусом

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в США
Нью-Йорк. Фото: pixabay
Нью-Йорк. Фото: pixabay

Сполучені штати залишаються епіцентром захворювання та смертності від коронавірусу. У середу, 8 квітня добовий приріст інфікованих склав 14 817 випадків. Від ускладнень померли 1 922 людини. Про це передає CNN.

Як повідомляє відомство, це найвищий добовий приріст смертності з початку епідемії в країні.

В Нью-Йорку за останніми даними захворіли 151 тисяча жителів. Від інфекції померли 14 795 осіб, одужали – 22 891 пацієнта.

Як повідомляли Українські Новини, розвідка США знала про появу коронавірусу ще в листопаді і попереджала владу про масштабну епідемію.

Раніше віце-президент США Майк Пенс розповів на брифінгу, що незважаючи на глобальність ситуації через коронавірус, видно зміни в хорошу сторону.

Також за даними на 7 квітня у Нью-Йорку від коронавірусу померли 3 тисячі осіб.

Крім того, інфекцією COVID-19 заразилися понад тисячі поліцейських Нью-Йорка.

Також Трам сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Тим часом, у США кожному дорослому виплатять по $1000, дітям - по $500 за коронавирусного кризи.

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