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31 марта 2020, вторник, 21:57 58
Америка 2020-03-31T21:58:01+03:00
Українські Новини
Более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Таня Войтюк
США, Полиция, Симптомы коронавируса, Covid-19, Коронавирус в США, статистика коронавируса
Полиция. Фото: freepik
Полиция. Фото: freepik

В то время как Европа приближается к пику заболеваемости COVID-19, более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.

На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс.

Тем временем ученые из Европы и США назвали симптомы коронавируса у детей.

Также кареты "скорой помощи" будут выезжать на вызов к гражданам с симптомами коронавируса после осмотра семейного врача или при симптомах пневмонии и дыхательной недостаточности.

По данным китайского правительства, в около 30 процентах случаев заражений болезнь проходит бессимптомно, то есть почти треть тех, чей тест был положительным, не имели никаких симптомов COVID-19.

Ранее в Украине одобрили штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".

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