Более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.

На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс.

Тем временем ученые из Европы и США назвали симптомы коронавируса у детей.

Также кареты "скорой помощи" будут выезжать на вызов к гражданам с симптомами коронавируса после осмотра семейного врача или при симптомах пневмонии и дыхательной недостаточности.

По данным китайского правительства, в около 30 процентах случаев заражений болезнь проходит бессимптомно, то есть почти треть тех, чей тест был положительным, не имели никаких симптомов COVID-19.

Ранее в Украине одобрили штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".