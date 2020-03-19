В США каждому взрослому выплатят по $1000, детям - по $500 из-за коронавирусного кризиса

В США Белый дом работает над тем, чтобы в течение трех недель отправить взрослым американцам чеки на 1000 долларов, чтобы компенсировать пандемию коронавируса, которая вынудила американскую жизнь полностью остановить работу в то время, как в связи с эпидемией коронавируса часть украинских пенсионеров получат единоразовые доплаты в размере 1 тыс. гривен.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг, сообщает FOX Business.

"Мы быстро выберемся из этого", - сказал Мнучин.

Денежные чеки являются частью более широкого плана на 1 триллион долларов, представленного Белым домом в начале этой недели. Он включает в себя 300 миллиардов долларов для малого бизнеса, чтобы нанимать людей и держать работников на заработной плате; 200 миллиардов долларов на дополнительные средства Федеральной резервной системы для безопасного кредитования таких пострадавших отраслей, как авиакомпании; и 500 миллиардов долларов "прямо депонированных" для большинства американцев.

Мнучин сказал, что взрослые получат немедленный платеж в размере 1000 долларов, а дети получат 500 долларов в соответствии с действующим предложением. Семья из четырех человек получит до 3000 долларов. По словам Мнучина, если кризис все еще будет продолжаться в течение шести недель, федеральное правительство предоставит еще один раунд чеков на ту же сумму денег.

Неясно, каким будет порог дохода для американцев, чтобы претендовать на чеки. Однако, по словам Хилла, республиканцы в Сенате рассматривают возможность ограничения 75 000 долларов США для физических лиц и 150 000 долларов США для пар в год.

"Я думаю, ясно, что нам не нужно отправлять чеки людям, которые получают миллион долларов в год", - сказал Мнучин ранее на этой неделе.

На данный момент Белый дом и Конгресс передали два пакета стимулов, в том числе 8,3 млрд долларов США на финансирование профилактических мероприятий и исследований, а также законопроект, который продлевает оплачиваемый отпуск по болезни для большинства американцев и предоставляет бесплатное тестирование на COVID-19.

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