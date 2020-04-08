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08 квітня 2020, середа, 15:48 8
Америка 2020-04-08T15:55:46+03:00
Українські Новини
У США розповіли про поліпшення ситуації з коронавірусом в країні

У США розповіли про поліпшення ситуації з коронавірусом в країні

Елизавета Кесельман
Америка, Коронавірус, Коронавірус в США

Незважаючи на те, що США є епіцентром пандемії коронавірусу в світі, віце-президент США Майк Пенсі заявив, що ситуація має ознаки поліпшення. Про це він розповів на брифінгу в Білому домі.

"Ми спостерігаємо стабілізацію статистики в деяких районах країни, де смертність раніше була вище, ніж в інших районах", - заявив чиновник.

За словами Пенсі, поліпшення спостерігаються в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Новому Орлеані, Детройті і Чикаго.

 

"We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com/9a3hBPASN6

— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020

 

Він також закликав жителів країни подвоїти зусилля, спрямовані на дотримання санітарних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними у Нью-Йорку від коронавірусу померли 3 тисячі осіб.

Також за даними на 8 квітня, кількість хворих на коронавірус в США перевищила 400 тисяч осіб.

Раніше від коронавірусу у США помер чиновник Держдепартаменту США.

Крім того, лікарі розповіли, як лікують хворих коронавірусом в США.

А президент США Дональд Трамп сподівається, що від коронавіруса в США помруть не більше 100 тисяч осіб.

Тим часом, більше тисячі поліцейських заразилися коронавірусом в Нью-Йорку.

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