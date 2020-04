У США розповіли про поліпшення ситуації з коронавірусом в країні

Незважаючи на те, що США є епіцентром пандемії коронавірусу в світі, віце-президент США Майк Пенсі заявив, що ситуація має ознаки поліпшення. Про це він розповів на брифінгу в Білому домі.

"Ми спостерігаємо стабілізацію статистики в деяких районах країни, де смертність раніше була вище, ніж в інших районах", - заявив чиновник.

За словами Пенсі, поліпшення спостерігаються в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Новому Орлеані, Детройті і Чикаго.

Він також закликав жителів країни подвоїти зусилля, спрямовані на дотримання санітарних обмежень.

