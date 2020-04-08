У США розповіли про поліпшення ситуації з коронавірусом в країні

Незважаючи на те, що США є епіцентром пандемії коронавірусу в світі, віце-президент США Майк Пенсі заявив, що ситуація має ознаки поліпшення. Про це він розповів на брифінгу в Білому домі. "Ми спостерігаємо стабілізацію статистики в деяких районах країни, де смертність раніше була вище, ніж в інших районах", - заявив чиновник. За словами Пенсі, поліпшення спостерігаються в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Новому Орлеані, Детройті і Чикаго. "We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com\/9a3hBPASN6 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020 Він також закликав жителів країни подвоїти зусилля, спрямовані на дотримання санітарних обмежень. Як повідомляли Українські Новини, за останніми даними у Нью-Йорку від коронавірусу померли 3 тисячі осіб. Також за даними на 8 квітня, кількість хворих на коронавірус в США перевищила 400 тисяч осіб. Раніше від коронавірусу у США помер чиновник Держдепартаменту США. Крім того, лікарі розповіли, як лікують хворих коронавірусом в США. А президент США Дональд Трамп сподівається, що від коронавіруса в США помруть не більше 100 тисяч осіб. Тим часом, більше тисячі поліцейських заразилися коронавірусом в Нью-Йорку.