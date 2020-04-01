От коронавируса умер чиновник Госдепартамента США

На сегодняшний день Соединенные штаты Америки остаются эпицентром пандемии коронавируса. Согласно последних данным, количество заболевших составляет 187 919 человек. Тем временем, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что один из сотрудников Госдепартамента умер из-за заражения коронавирусом. Об этом передает CNBC.

Однако, кто именно умер от болезни, Помпео не уточнил, даже не называя должности.

"Каждое утро я читаю новости со всего мира ... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около трех тысяч американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", — заявил он.

По его словам, сейчас в Госдепартаменте около 40-50 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, 31 марта от коронавируса умер знаменитый актер из "Звездных войн" Эндрю Джек.

Кроме того, врачи расскзали, как лечат больных коронавирусом в США.

Тем временем, Дональд Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.