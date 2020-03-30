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30 марта 2020, понедельник, 10:05 38
Америка 2020-03-30T10:06:28+03:00
Українські Новини
В США продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца апреля

В США продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца апреля

Валерия Драгомирова
США, Трамп Дональд, Коронавирус в США
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

В то время, как США "обогнали" Китай по заболеваемости коронавирусом, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил ограничительные меры в стране до конца апреля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп обратился к гражданам после того, как число погибших от коронавирусной болезни в США превысило 2460, а число зараженных достигло более 140 тысяч случаев – больше, чем в любой другой стране мира.

"Пик, наивысшая точка смертности, вероятно, наступит через две недели, - сказал Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома, окруженный высшими советниками и бизнес-лидерами. - Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как победа будет одержана".

"Чем лучше вы это сделаете, тем быстрее закончится весь этот кошмар", - сказал Трамп американцам. 

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 30 марта коронавирусом заразились больше 700 тыс. человек.

Кроме того, США выделят $1,2 млн "коронавирусной" помощи Украине

Также из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие

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