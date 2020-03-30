Нет инструкций и средств защиты, - врач рассказала, как лечат больных коронавирусом в США

Врач Лижа Тверски, которая работает сейчас "на линии огня" в нескольких больницах Манхэттена в Нью-Йорке, рассказала, что в США, которые занимают первое место по количеству больных коронавирусом, не были готовы к пандемии и не знают, как справиться с ситуацией.

Об этом она рассказала в интервью "Голосу Америки".

По ее словам, в больницах медикам часто приходится работать без защиты, поскольку масок и других средств нет в необходимом количестве, а большинство не специализированных врачей имеют дело с больными коронавирусом, поскольку инфекционистов также недостаточно на такое количество больных.

В то же время у врачей нет четких инструкций, как лечить больных с коронавирсом COVID-19, никаких учений и специализированных тренингов для медработников не проводилось.

Большинству врачей приходится по несколько дней быть на работе без еды и душа. А больные умирают из-за недостатка аппаратов для вентиляции легких.

29 марта президент США Дональд Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме заявил, что самолеты с медицинским оборудованием уже прибывают в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Трамп отметил, что федеральное правительство продолжает мобилизовать все ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19.

Лижа Тверские рассказывает, что большинство тяжелых пациентов в возрасте около 50 лет, однако есть и молодые люди, которым нужны аппараты вентиляции легких. Так, одного парня 18 лет пришлось дважды подключать на вентиляцию, поскольку организм не может справиться с болезнью, хотя у него не было хронических болезней, он не пил, не курил и не употреблял наркотиков.

Как сообщали Українські Новини, в Украине Рада разрешила лечить от коронавируса методами из США, ЕС и Китая.

Тем временем, Дональд Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек.