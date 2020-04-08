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  • В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля
08 апреля 2020, среда, 08:30 1576
Мир 2020-04-08T08:36:26+03:00
Українські Новини
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля

В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com

В то время, как в Украине уже почти полторы тысячи зараженных Covid-19, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. 

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, согласно данным, по состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385.

На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 399 081 человек, погибли – 12 907. Отметим, что за сутки зафиксировано 30 840 новых случаев заболевания в стране.

На втором месте находится Испания. Здесь заразились 141 942 человек (за сутки 3 039) и погибли 17 127 человек.

На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 135 586 человек (3 599 за сутки), всего в стране 16 523 летальных случаев.

Франция за сутки обогнала Германию по количеству больных коронавирусом и оказалась на четвертом месте. Covid-19 заразились 110 070 (за сутки 11 086), умерли 10 343. 

На пятом месте Германия. В стране 107 663 зараженных (4 288 за сутки), погибли 2 016 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Нью-Йорке около трех тысяч человек умерли от коронавируса

Кроме того, кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19. 

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