У Нью-Йорку близько трьох тисяч людей померли від коронавірусу

За останніми даними, США залишається першою країною, де спостерігається найвища смертність від коронавірусу. У Нью-Йорку від інфекції COVID-19 померло майже 3 тисячі осіб. Про це передає The New York Times.

Так, число інфікованих на сьогодні становить 68 776 тисяч людей випадків зараження, кількість смертей досягло 2 738, 15 333 були госпіталізовані.

Як відзначається, серед районів на першому місці за кількістю заражених знаходиться боро Куінс - 23 083, далі Бруклін - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхеттен - 9 691, а також Стейтен-Айленд - 3851.

Як повідомляли "Українські Новини", у США вперше коронавірусом заразився тигр.

Раніше інфекцією COVID-19 заразилися понад тисячі поліцейських Нью-Йорка.

Також Трам сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Через пандемію коронавірусу в СШЛА більше 3 млн людей залишилися без роботи.

Тим часом, у США кожному дорослому виплатять по $1000, дітям - по $500 через коронавірусну кризу.

Крім того, першого квітня від коронавірусу у США помер чиновник держдепартаменту.