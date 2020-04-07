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07 квітня 2020, вівторок, 10:23 15
Америка 2020-04-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Нью-Йорку близько трьох тисяч людей померли від коронавірусу

У Нью-Йорку близько трьох тисяч людей померли від коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Америка, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в США, боротьба з коронавірусом
Нью-Йорк. Фото: pixabay
Нью-Йорк. Фото: pixabay

За останніми даними, США залишається першою країною, де спостерігається найвища смертність від коронавірусу. У Нью-Йорку від інфекції COVID-19 померло майже 3 тисячі осіб. Про це передає The New York Times.

Так, число інфікованих на сьогодні становить 68 776 тисяч людей випадків зараження, кількість смертей досягло 2 738, 15 333 були госпіталізовані.

Як відзначається, серед районів на першому місці за кількістю заражених знаходиться боро Куінс - 23 083, далі Бруклін - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхеттен - 9 691, а також Стейтен-Айленд - 3851.

Як повідомляли "Українські Новини", у США вперше коронавірусом заразився тигр.

Раніше інфекцією COVID-19 заразилися понад тисячі поліцейських Нью-Йорка.

Також Трам сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Через пандемію коронавірусу в СШЛА більше 3 млн людей залишилися без роботи.

Тим часом, у США кожному дорослому виплатять по $1000, дітям - по $500 через коронавірусну кризу.

Крім того, першого квітня від коронавірусу у США помер чиновник держдепартаменту.

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