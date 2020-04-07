подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
07 апреля 2020, вторник, 08:32 1469
Мир 2020-04-07T08:42:43+03:00
Українські Новини
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля

По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com
Распространение коронавируса. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com

В то время, как в Украине уже 1319 зараженных коронавирусом, в мире количество инфицированных Covid-19 составлет 1 347 892 человек.


Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, согласно данным, по состоянию на утро 7 апреля погибли от вируса 74 808 человек, вылечились – 284 802.

На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 368 241 человек, погибли – 10 986. Отметим, что за сутки зафиксировано 30 621 новых случаев заболевания в стране.

На втором месте находится Испания. Здесь заразились 136 675 человек (за сутки 5 029) и погибли 13 341 человек.

На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 132 547 человек (3 599 за сутки), всего в стране 16 523 летальных случаев.

На четвертом месте оказалась Германия. В стране 103 375 зараженных (3 252 за сутки), погибли 1 810 человек.

Франция опередила Китай по количеству больных и оказалась на пятом месте. Коронавирусом заразились 98 984 человек ( за сутки 5 204), умерли 8 926.

Как сообщали Українські Новини, медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

Ранее в Испании зафиксировали самое низкое число заражений коронавирусом за две недели.

Больше новостей о: Коронавирус в мире Распространение коронавируса Статистика по коронавирусу

В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
В МОЗ объяснили, почему с собакой в парк можно, а с ребенком - нет 09:33
Коронавирус. Фото: pixabay
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек 09:31 Инфографика
В Чернобыльской зоне четвертый день тушат лесной пожар. Масштабы пожара показали на видео 09:29
Сегодня второй день "Всеукраинской школы онлайн". Где смотреть 09:04 Инфографика
МИД Украины заявил, что ожидает немедленного ответа от Ирана за слова о сбитом самолете МАУ 08:45
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
больше новостей
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok