По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля

В то время, как в Украине уже 1319 зараженных коронавирусом, в мире количество инфицированных Covid-19 составлет 1 347 892 человек.



Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



Так, согласно данным, по состоянию на утро 7 апреля погибли от вируса 74 808 человек, вылечились – 284 802.



На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 368 241 человек, погибли – 10 986. Отметим, что за сутки зафиксировано 30 621 новых случаев заболевания в стране.



На втором месте находится Испания. Здесь заразились 136 675 человек (за сутки 5 029) и погибли 13 341 человек.



На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 132 547 человек (3 599 за сутки), всего в стране 16 523 летальных случаев.



На четвертом месте оказалась Германия. В стране 103 375 зараженных (3 252 за сутки), погибли 1 810 человек.



Франция опередила Китай по количеству больных и оказалась на пятом месте. Коронавирусом заразились 98 984 человек ( за сутки 5 204), умерли 8 926.



Как сообщали Українські Новини, медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19.



Ранее в Испании зафиксировали самое низкое число заражений коронавирусом за две недели.