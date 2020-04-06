В США у тигрицы Нади подтвердили коронавирус

И пока в мире Covid-19 заболели 1,2 млн человек, у малайской тигрицы по имени Надя, которая живет в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке, диагностирован коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье администрация зоопарка, передает "Голос Америки".

Сообщается, что у 4-летней Нади, ее сестры по имени Азуль, двух амурских тигров и трех африканских львов, наблюдается сухой кашель. Ожидается, что все животные поправятся.

Результаты проведенного теста подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы, базирующаяся в Эймсе, штат Айова.



Как сообщали Українські Новини, в китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом.



Ранее китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемия коронавируса по всему миру.



Кроме того, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.



Тем временем в Украине сегодня 26-й день карантина. Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.