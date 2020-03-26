В США впервые за 40 лет более 3 млн человек остались без работы

В то время, как из-за пандемии коронавируса по всему миру без работы могут остаться 25 млн человек, США впервые за 40 лет побили рекорд по безработице. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что более 3 млн могут перейти на пособия.

Как передает Министерство труда, по данным на 21 марта, около 3,3 млн человек зарегистрировались, чтобы получать пособия по безработице. Данная цифра в 5 раз больше, чем в 1982 году. На тот момент, количество претендующих составляло 695 тысяч человек.

Рост безработицы произошел в связи с закрытием ресторанов, баров, кинотеатров, отелей и спортивных залов в целях остановить распространение вируса. Как отмечают экономисты, пятая часть трудоспособного населения США сейчас не работает.

При этом аналитики считают, что ситуация может быть даже хуже, так как официальные органы сейчас перегружены и не все данные поступают вовремя.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в октябре-декабре 2019 года уровень безработицы составил 8,7%.

Кроме того, на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.