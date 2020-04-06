Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает финансирование пенсий за апрель и уже направил на выплаты с начала месяца 8,6 млрд гривен в то время, как работающим пенсионерам уже повысили выплаты. В апреле ПФУ финансирование пенсий начал согласно утвержденному графику.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"06.04.2020 года Пенсионным фондом согласно утвержденному графику профинансировано пенсий на сумму 5,2 млрд грн. С начала месяца на пенсионные выплаты направлено - 8,6 млрд грн", - говорится в нем.

Финансирование пенсий в апреле. Инфографика: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, уже на следующей неделе, с 14 апреля 2020 года, в Украине начнется выплата дополнительной тысячи гривен к пенсии, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Кроме того, к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.

Всего на весну 2020 года было запланировано три повышения пенсийных выплат.

Ранее в ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Самые высокие пенсии получают судьи и военные.