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06 апреля 2020, понедельник, 15:13 2626 Инфографика
Экономика 2020-04-06T15:25:19+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен

Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсия в Украине, Финансирование пенсий, пенсии за апрель
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает финансирование пенсий за апрель и уже направил на выплаты с начала месяца 8,6 млрд гривен в то время, как работающим пенсионерам уже повысили выплаты. В апреле ПФУ финансирование пенсий начал согласно утвержденному графику.   

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"06.04.2020 года Пенсионным фондом согласно утвержденному графику профинансировано пенсий на сумму 5,2 млрд грн. С начала месяца на пенсионные выплаты направлено - 8,6 млрд грн", - говорится в нем.

Финансирование пенсий в апреле. Инфографика: Пенсионный фондФинансирование пенсий в апреле. Инфографика: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, уже на следующей неделе, с 14 апреля 2020 года, в Украине начнется выплата дополнительной тысячи гривен к пенсии, которую проведут при внесении изменений в госбюджет. 

Кроме того, к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.

Всего на весну 2020 года было запланировано три повышения пенсийных выплат

Ранее в ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Самые высокие пенсии получают судьи и военные. 

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