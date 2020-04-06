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06 апреля 2020, понедельник, 12:21 298
Общество 2020-04-06T12:22:06+03:00
Українські Новини
В аптеки Киева завезли антисептики, но далеко не во все. Где купить дезинфектор

В аптеки Киева завезли антисептики, но далеко не во все. Где купить дезинфектор

Кира Молчанова
коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, антисептик, Гель-антисептик
Антисептик
Антисептик

Пока в Украине 1319 подтвержденных случаев коронавируса, в столичных аптеках стали появляться необходимые для личной гигиены антисептики. Также их можно найти крупных супермаркетах.

Так, антисептик можно купить в аптеках сети "Подорожник" и сети "Аптекарь". В сети "Подорожник" средство для рук стоит 30 гривен. При покупке продавец предупреждает о неприятном запахе лосьона и советует налить внутрь любое эфирное масло, чтобы улучшить его запах.

Антисептик в аптеке Антисептик в аптеке "Подорожник"

В аптеке "Аптекарь" средства стоят 51 и 67 гривен и стоят на кассе. "Аптека оптовых цен" предлагает антисептики для рук за 60 и 70 гривен. Аптека "Мед-Фарм" — средство за 36 гривен. "Країна здоров'я" — пятилитровые емкости за 1300 гривен.

Антисептики на прилавке аптеки Антисептики на прилавке аптеки "Аптекарь"

В сети "Бажаємо здоров’я" антисептиков по-прежнему нет.

Антисептики можно найти в гипермаркете "Эпицентр" по цене от 27 гривен за 100 мл. до 1812 гривен за большую емкость антисептика для кожи рук.

Большой антисептикБольшой антисептик

Большой объем антисептикаБольшой объем антисептика

Разные виды антисептиковРазные виды антисептиков

Антисептические средстваАнтисептические средства

Антисептик на кассеАнтисептик на кассе

Как сообщали Українські Новини, врач Евгений Комаровский рассказал, что руки можно обрабатывать спиртом, но необходимо учитывать тот факт, что 90% спирт будет очень сильно поражать и высушивать кожу.

До этого правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Также мы рассказывали, как самостоятельно сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептики.

С началом эпидемии коронавируса антисептики взлетели в цене в несколько раз. Потом цены на них снизились, но не намного.

Кроме того, антисептик можно купить в интернет-магазине.

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