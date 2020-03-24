подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 марта 2020, вторник, 22:11 2986
Силовые структуры 2020-03-24T22:12:28+02:00
Українські Новини
Полиция похвасталась, как разгромила цех по производству антисептика, которого нет в аптеках

Полиция похвасталась, как разгромила цех по производству антисептика, которого нет в аптеках

Таня Войтюк
Полиция, Коронавирус, карантин в Украине, антисептик
Антисептик
Антисептик

В то время как в Украине по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 97 случаев Сovid-19, правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Об этом сообщает МВД Украины на Facebook.

Согласно сообщению, незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли фасованную в пластиковые емкости продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями с пропорциями для изготовления антисептика и этикетки для разлива товара. 

Полиция разоблачила фабрику по производству антисептиковПолиция разоблачила фабрику по производству антисептиков

Полиция указала, что продукцию является контрафактной, а работа цеха незаконной, но никаких доказательств или нарушений ведения бизнеса в сообщении не приводится.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до сих пор дефицит антисептиков. Даже в самые большие аптеки Киева не завезли маски и антисептики.

Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому, а замминистра здравоохранения рассказал, как правильно обрабатывать руки.

Также сооюбщалось о том, как использовать бесспиртовые антисептики и защититься от вируса без вреда для кожи.

Больше новостей о: Полиция Коронавирус карантин в Украине антисептик

В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
Игроки бременского "Вердера" попросили о снижении зарплат на время паузы в чемпионате 22:52
В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус 22:34
Полиция похвасталась, как разгромила цех по производству антисептика, которого нет в аптеках 22:11
Занятия по воздушно-десантной подготовке. Фото: Андрей Агеев
Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника" 21:55
Во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости 21:45
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты 06:15 Документ
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok