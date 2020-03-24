Полиция похвасталась, как разгромила цех по производству антисептика, которого нет в аптеках

В то время как в Украине по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 97 случаев Сovid-19, п

Об этом сообщает МВД Украины на Facebook.

Согласно сообщению, незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли фасованную в пластиковые емкости продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями с пропорциями для изготовления антисептика и этикетки для разлива товара.

Полиция разоблачила фабрику по производству антисептиков

Полиция указала, что продукцию является контрафактной, а работа цеха незаконной, но никаких доказательств или нарушений ведения бизнеса в сообщении не приводится.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до сих пор дефицит антисептиков. Даже в самые большие аптеки Киева не завезли маски и антисептики.

Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому, а замминистра здравоохранения рассказал, как правильно обрабатывать руки.

Также сооюбщалось о том, как использовать бесспиртовые антисептики и защититься от вируса без вреда для кожи.