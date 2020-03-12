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12 марта 2020, четверг, 20:15 147
Общество 2020-03-12T20:15:01+02:00
Українські Новини
Как сделать спиртосодержащий антисептик для рук: рекомендации ВОЗ

Как сделать спиртосодержащий антисептик для рук: рекомендации ВОЗ

Елена Новикова
ВОЗ, Коронавирус, Средства от коронавируса, рецепт антисептика, способ приготовления, антисептик

В то время, как в Украине действует карантин из-за распостранения коронавируса по всему миру, в аптеках люди массово скупают медицинские маски и антисептики. Но средство для дезинфекции можно сделать самостоятельно. Рекомендации о том, как сделать спиртосодержащий антисептик, дает Всемирная организация здравоохранения.

Чтобы приготовить 1 литр антисептика необходимо взять:

изопропиловый спирт 99,8% - 751,5 мл (или этанол 96% - 833,3 мл);

перекись водорода 3% - 41,7 мл;

глицерин 98% - 14,5 мл;

охлажденную кипяченую или стерильную дистиллированную воду.

Способ приготовления

В большой бутыль или емкость необходимо налить спирт. Затем добавить туда перекись водорода и глицерин. После нужно развести все это до необходимой консистенции с помощью воды. Затем раствор необходимо размешать путем легкого взбалтывания, если это возможно, или с использованием лопатки.

Перед использованием следует поместить флаконы с антисептиком на карантин на 72 часа. Это необходимо для того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут присутствовать в спирте или во флаконах.

Нанося антисептик на руки, необходимо следить, чтобы он покрывал всю поверхность кожи рук. Обрабатывать руки надо не менее 30 секунд, особое внимание следует уделить ногтям (на них накапливается больше грязи).

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить бесспиртовой антисептик.

Также о том, как защититься от коронавируса.

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