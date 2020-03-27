Уже не дефицитные, но все еще очень дорогие. Сколько стоят антисептики в интернете и аптеках

С началом карантина в Украине и первыми случаями заболевания коронавирусом в стране, начался небывалый ажиотаж на средства дезинфекции и медицинские маски, которые можно пошить и самостоятельно, при этом не переплачивая. Українські Новини узнали, как обстоит ситуация с продажей антисептиков в интернете и сколько придется отдать за данные средства гигиены. Стоит отметить, что в интернет магазинах по сравнению с 24 марта ассортимент дезинфицирующих средств увеличился, появилось множество новых наименований и большинство из них в наличии. Дезинфекторы в интернет магазинах Цены на антисептики Однако цены не могут порадовать также, как наличие выбора. За 50 мл дезинфицирующего средства в среднем придется отдать 80-100 гривен, также есть и акционные предложения - 100 мл\/100 гривен, однако их можно встретить реже. Антисептики в больших упаковках На сайтах объявлений можно найти антисептики по более приемлемой цене - от 25 гривен за 50 мл. Однако к составу таких средств стоит присматриваться внимательнее. Антисептики на сайтах объявлений А на специализированных сайтах цены гораздо выше и 90 мл дезинфектора предлагают за 160 гривен. Цены на дезинфекторы на спецсайтах Также некоторые сети аптек предлагают антисептики по цене от 60 гривен за 50 мл. Как сообщали Українські Новини, в аптеках дефицит масок, а в интернете они по заоблачной цене: почем продают медицинские маски в карантин. Ранее Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы.