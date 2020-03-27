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27 марта 2020, пятница, 14:59 56
Экономика 2020-03-27T15:00:01+02:00
Українські Новини
Уже не дефицитные, но все еще очень дорогие. Сколько стоят антисептики в интернете и аптеках

Уже не дефицитные, но все еще очень дорогие. Сколько стоят антисептики в интернете и аптеках

Анна Рудык
коронавирус в Украине, карантин в Украине, антисептики, цены на дезинфекторы
Антисептик. Фото: freepik
Антисептик. Фото: freepik

С началом карантина в Украине и первыми случаями заболевания коронавирусом в стране, начался небывалый ажиотаж на средства дезинфекции и медицинские маски, которые можно пошить и самостоятельно, при этом не переплачивая. Українські Новини узнали, как обстоит ситуация с продажей антисептиков в интернете и сколько придется отдать за данные средства гигиены.

Стоит отметить, что в интернет магазинах по сравнению с 24 марта ассортимент дезинфицирующих средств увеличился, появилось множество новых наименований и большинство из них в наличии. 

Дезинфекторы в интернет магазинахДезинфекторы в интернет магазинах

Цены на антисептикиЦены на антисептики

Однако цены не могут порадовать также, как наличие выбора. За 50 мл дезинфицирующего средства в среднем придется отдать 80-100 гривен, также есть и акционные предложения - 100 мл/100 гривен, однако их можно встретить реже.

Антисептики в больших упаковкахАнтисептики в больших упаковках

На сайтах объявлений можно найти антисептики по более приемлемой цене - от 25 гривен за 50 мл. Однако к составу таких средств стоит присматриваться внимательнее.

Антисептики на сайтах объявленийАнтисептики на сайтах объявлений

А на специализированных сайтах цены гораздо выше и 90 мл дезинфектора предлагают за 160 гривен.

Цены на дезинфекторы на спецсайтахЦены на дезинфекторы на спецсайтах

Также некоторые сети аптек предлагают антисептики по цене от 60 гривен за 50 мл.

Как сообщали Українські Новини, в аптеках дефицит масок, а в интернете они по заоблачной цене: почем продают медицинские маски в карантин.

Ранее Кличко рассказал, в какие аптеки Киев распределяет маски и дезинфекторы.

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